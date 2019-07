Beata Szydło ponownie nie została wybrana na szefową europarlamentarnej komisji zatrudnienia

- Niewykluczone, że ta cała akcja przeciwko PiS, która została tutaj zainicjowana trwa . Cieszymy się natomiast, że kilku wiceprzewodniczących jednak mamy - mówi Beata Mazurek.

Dodaje, że Beata Szydło nie jest osobą anonimową, lecz znaną. Nie ulegała nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale też Komisji Europejskiej i tego mamy efekty.

- Nie chcemy dopuścić do sytuacji, by w komisji, która przypadła w udziale naszej grupie, osobę przewodniczącego wskazywały inne frakcje. Jest to sytuacja absurdalna i dla nas nie do przyjęcia – twierdzi Beta Mazurek.