Dwa lata wojny na Ukrainie w obiektywach fotoreporterów. Zobacz pełne emocji zdjęcia [GALERIA] »

Zniszczone miasta, infrastruktura, migracje milionów uchodźców. Podobnych widoków Europa nie widziała już dziesięciolecia. Dokładne dane dotyczące strat ludzkich są trudne do ustalenia. Zarówno Moskwa , jak i Kijów, nie udostępniają konkretnych liczb dotyczących strat wśród swoich wojskowych. Dodatkowo, Rosja nie przedstawia danych o ofiarach cywilnych na terenach, które okupuje, takich jak zniszczony Mariupol . Brak dostępu do tych obszarów utrudnia niezależne weryfikacje liczby zabitych cywilów.

Co do strat wśród wojskowych, obie strony przedstawiają szacunki dotyczące strat przeciwnika, z liczbami wskazującymi na setki tysięcy zabitych lub rannych żołnierzy. Według ukraińskiego wojska , Rosja straciła 405 tysięcy żołnierzy, podczas gdy Rosja podaje, że Ukraina straciła 383 tysiące żołnierzy. Niezależne źródła, jak "New York Times" czy ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii, również przedstawiają swoje szacunki, które różnią się i wskazują na ogromne straty po obu stronach konfliktu.

Według stanu na koniec 2023 roku, szacowane koszty naprawy i odbudowy Ukrainy wzrosły do 486 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 75 miliardów dolarów w porównaniu z końcem 2022 roku. Informacja ta pochodzi z trzeciej edycji raportu o szybkiej ocenie szkód i potrzeb (RDNA3), który został przygotowany wspólnie przez rząd Ukrainy, Grupę Banku Światowego, Komisję Europejską oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.

W ostatnich tygodniach czarne chmury zbierają się nad Ukrainą. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmusił amerykanów do zajęcia się nim w pierwszej kolejności. Niestety, USA nie stać na szerokie wsparcie finansowe dwóch wojen, na czym cierpią Ukraińcy. Jednocześnie Rosjanie przeszli do ofensywy, niemal na całej długości frontu spychając Ukraińców. W tym samym czasie Ukraina ma problem by domknąć budżet – Republikanie nie są skłonni do tak dużej partycypacji jakby chciała tego administracja Joe Bidena i sam Kijów. Przyszłość Ukrainy jawi się więc w nieciekawych barwach.