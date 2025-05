System elektroniczny do składania deklaracji

Kraje członkowskie ustaliły w czwartek swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia ustanawiającego system elektroniczny do składania deklaracji przez przedsiębiorców delegujących pracowników. W kolejnym kroku procedury legislacyjnej uzgodnią ostateczny kształt przepisów w negocjacjach z Parlamentem Europejskim.

Po wejściu w życie rozporządzenia Komisja Europejska będzie zobowiązana do ustanowienia elektronicznego systemu, do którego będą mogły dołączać kraje członkowskie. W systemie tym znajdować się będzie wspólny formularz, taki sam dla wszystkich i wymagający podania tego samego zestawu danych; będzie dostępny w językach narodowych.

W efekcie, zamiast rejestrować się osobno w systemie każdego kraju, przedsiębiorca delegujący swoich pracowników będzie mógł skorzystać z jednego portalu.

Ułatwienie ma też polegać na scyfryzowaniu procesu. Niektóre kraje, w tym Polska, nie posiadają systemu elektronicznego, co oznacza, że przedsiębiorcy muszą nadal składać dokumenty w formie papierowej.

Dobrowolne dołączenie do unijnego rozwiązania...

Dołączenie do unijnego rozwiązania będzie dobrowolne, co oznacza, że jeśli niektóre kraje, zwłaszcza te, które mają własne, bardzo rozwinięte systemy, jak Francja i Belgia, nie dołączą do unijnego systemu, przedsiębiorca delegujący pracowników nadal będzie musiał współpracować z krajowym urzędem.

Unijni urzędnicy liczą na to, że z czasem do wspólnego systemu przekona się więcej stolic. Oczekuje się, że na początku do systemu dołączy do 10 krajów członkowskich, w tym Polska, Niemcy i Irlandia.

Państwa członkowskie, które zdecydują się na korzystanie z systemu KE, nie będą mogły nakładać dodatkowych wymogów dotyczących publikowania deklaracji poza tymi określonymi w rozporządzeniu. Nadal będą jednak mogły żądać dalszych informacji w celach inspekcyjnych.

System umożliwi wymianę informacji pomiędzy władzami poszczególnych krajów, a sam pracownik delegowany do pracy w innymi kraju UE będzie mieć dostęp do deklaracji złożonej przez jego przedsiębiorcę.