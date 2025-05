"Z politycznego punktu widzenia podpisanie tej umowy jest sukcesem, ponieważ poprawia nasze stosunki z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa" - powiedział Mereżko w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Deputowany dodał, że jego komisja będzie odpowiedzialna za przygotowanie ratyfikacji umowy między Ukrainą a USA w sprawie zasobów mineralnych.

"Nasz komitet (komisja) będzie głównym spośród innych komitetów Rady Najwyższej, które będą rozpatrywać projekt ustawy o ratyfikacji tej umowy. To nakłada na nasz komitet szczególną odpowiedzialność. Rada Ministrów składa projekt ustawy o ratyfikacji do Rady Najwyższej. Nasz komitet opracowuje ten projekt i rozpatruje go na swoim posiedzeniu, a poprzez głosowanie podejmowana jest decyzja, czy zalecić Radzie Najwyższej ratyfikację tej umowy, czy nie. To właśnie Rada Najwyższa podejmuje decyzję o ratyfikacji" – wyjaśnił Mereżko.

Dodał, że aby rozpatrzyć projekt ustawy o ratyfikacji, konieczne jest, by podmiot inicjatywy ustawodawczej, w tym przypadku Gabinet Ministrów, przedłożył przepisy wykonawcze. "Ponieważ nie wystarczy ratyfikować umowę. Konieczne jest również przyjęcie przepisów wykonawczych, aby traktat zaczął funkcjonować w krajowym systemie prawnym" - oświadczył deputowany.

Konsultacje w Radzie Najwyższej

Premier Szmyhal przeprowadzi w czwartek pierwsze konsultacje w Radzie Najwyższej w sprawie ratyfikacji umowy międzyrządowej o utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego, podpisanej w środę w Waszyngtonie. "Spotkanie odbędzie się dziś po godzinie 14:00" (godz. 13:00 w Polsce) - powiedziało agencji Interfax-Ukraina źródło w parlamencie.

Deputowany Ołeksij Honczarenko powiadomił natomiast, że w piątek Szmyhal przedstawi sprawozdanie na temat umowy między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą w sprawie minerałów na sesji plenarnej Rady Najwyższej. "Rada przegłosowała, że jutro będzie wystąpienie Szmyhala z raportem na temat podpisanej umowy z USA w sprawie zasobów mineralnych" - napisał Honczarenko w Telegramie.

Partnerstwo ekonomiczne

Wcześniej w środę ministerstwo finansów USA poinformowało, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. To sygnał dla Rosji, że USA są zobowiązane na rzecz pokoju opartego o wolną i suwerenną Ukrainę - powiedział szef resortu Scott Bessent.

Podpisanie umowy potwierdziła też wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Julia Swyrydenko. Jak napisała na platformie X, zarówno USA, jak i Ukraina mają dokonywać wpłat na rzecz funduszu po równo, zaś w przypadku USA jako wkład do funduszu liczyć będzie się wartość przyszłej pomocy wojskowej. Ze strony ukraińskiej fundusz ma być zasilany w postaci 50 proc. dochodów do budżetu państwa z eksploatacji nowych złóż surowców.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)