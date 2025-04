Przyjeżdżajcie do Ameryki i budujcie w Ameryce - zaapelował prezydent USA Donald Trump do zagranicznych przywódców i przedsiębiorców, którzy nie chcą, by obejmowały je amerykańskie cła.

Trump napisał w niedzielę wieczorem w swojej sieci społecznościowej Truth Social, że "wielu światowych przywódców" i biznesmenów zwraca się do niego o zwolnienie z ceł. Ocenił, że zagraniczni liderzy muszą "naprawić błędy dziesięcioleci nadużyć, ale to nie będzie dla nich łatwe". "Ale do tych, którzy chcą najłatwiejszej ścieżki: przyjeżdżajcie do Ameryki i budujcie w Ameryce!" - zaapelował amerykański przywódca. Trump 9 kwietnia zawiesił na 90 dni wszystkie cła dodatkowe wprowadzone na szereg krajów na całym świecie (z wyjątkiem Chin), wciąż w mocy pozostaje jednak wprowadzona dla wszystkich państw minimalna stawka 10 proc., a także 25-proc. stawki nałożone przez USA na stal i aluminium oraz przemysł samochodowy. (PAP)