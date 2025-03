Rozważam wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji na wielką skalę do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump. Wezwał Rosję i Ukrainę do "przyjścia do stołu, zanim będzie za późno".

Rozważam wprowadzenie sankcji przeciwko Rosji na wielką skalę do czasu zawarcia zawieszenia broni i końcowego porozumienia pokojowego - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump. Wezwał Rosję i Ukrainę do "przyjścia do stołu, zanim będzie za późno". "Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja obecnie absolutnie +tłucze+ Ukrainę na polu bitwy, poważnie rozważam wprowadzenie na dużą skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł na Rosję, dopóki nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni i OSTATECZNE POROZUMIENIE POKOJOWE" - napisał Trump na portalu Truth Social. "Do Rosji i Ukrainy, przyjdźcie do stołu już teraz, zanim będzie za późno" - wezwał. (PAP) osk/ mms/ A.B.