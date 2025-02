Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone oświadczył, że każdy kraj członkowski "będzie musiał bardzo szybko" osiągnąć poziom wydatków na obronność wyższy niż 2 procent PKB

W sobotnim wywiadzie dla agencji ANSA włoski admirał podkreślił, że poszczególne kraje Sojuszu same muszą wyznaczyć sobie drogę do osiągnięcia pułapu powyżej 2 proc. PKB. Zaznaczył: "Ustaliliśmy, że już teraz on nie wystarcza".

Następnie ocenił: "Niepotrzebne są szumne zapowiedzi bez dokonania oceny razem ze stolicami. Według mnie zamiast mówić o rosnących liczbach, czy to o 3 proc. czy 5 proc., trzeba zrobić rachunek sumienia - realny i szczery - przy świadomości, że należy wydawać lepiej i razem".

Szef Komitetu Wojskowego NATO: osobno szybciej, razem dalej

"Osobno podąża się prawdopodobnie szybciej, ale razem można dotrzeć dalej. Trzeba zrezygnować odrobinkę z suwerenności narodowej, zwłaszcza w dziedzinie zdolności produkcyjnych dla dobra wspólnego i osiągnięcia dobrego rezultatu" - stwierdził admirał, zapytany przez włoską agencję o to, jakie przesłanie chciałby skierować do europejskich liderów, którzy w poniedziałek spotkają się na nieformalnym szczycie w Brukseli, by poszukać razem możliwości wspólnego finansowania projektów obronnych.