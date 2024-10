W piątek w Brukseli minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że szefem nowego centrum NATO-Ukraina zostanie polski generał.

Na czele centrum stanie generał Wojciech Ozga, Polak z bogatym doświadczeniem w strukturach NATO, w tym w Brukseli i Neapolu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to dobry wybór, ponieważ generał Ozga ma doświadczenie, które będzie nieocenione w budowaniu relacji między Ukrainą a NATO.

-To dobrze, że Polak będzie stał na czele jedynej namacalnej jednostki NATO-Ukraina.- zaznaczył minister w Brukseli, gdzie trwały rozmowy ministrów obrony państw Sojuszu.

Centrum NATO-Ukraina

Na tegorocznym szczycie NATO w Waszyngtonie podjęto decyzję o powołaniu Centrum NATO-Ukraina (Połączone Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina – JATEC). Siedzibą nowej jednostki została Bydgoszcz.

Celem Centrum JATEC będzie wprowadzenie standardów i procedur NATO do Sił Zbrojnych Ukrainy, a także umożliwienie wymiany doświadczeń między ukraińskimi armiami a wojskami NATO. Jednostka ma przyczynić się do szybszego procesu wstąpienia Ukrainy do Sojuszu, co ma kluczowe znaczenie w obliczu trwających działań wojennych.

Formalny start działalności Centrum planowany jest na październik lub listopad 2024 roku. Wstępnie określono już zadania oraz strukturę jednostki, a także rolę organów kierujących. Strona ukraińska zaproponowała około 70 różnych inicjatyw, które mogą być realizowane w ramach wspólnej współpracy.