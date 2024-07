Uzależnienie UE od rosyjskich surowców skończy się raz na zawsze - powiedziała podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu ubiegająca się o drugą kadencję przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Polityczka zapowiedziała pracę na rzecz utworzenia unii obronnej i wspólnego rynku obronnego. W jej ocenie UE musi inwestować w bezpieczeństwo więcej.

Polityczka przypomniała, że Władimir Putin szantażował UE odcięciem od rosyjskich surowców, na co Wspólnota odpowiedziała zintensyfikowaniem inwestycji w energię odnawialną. "To pozwoliło nam uwolnić się od brudnych rosyjskich paliw kopalnych. Razem zapewnimy, że nasze uzależnienie od rosyjskich surowców się skończyło raz na zawsze" - powiedziała szefowa KE.

Von der Leyen o planach na 100 dni nowej kadencji

Zapowiedziała również przedstawienie nowego unijnego planu dla czystego przemysłu na pierwsze 100 dni nowej kadencji. Ten miałby objąć inwestycje w infrastrukturę i przemysł zwłaszcza energetyczny. "Europa się dekarbonizuje i uprzemysławia w tym samym czasie" - zapewniła von der Leyen. Zapowiedziała również utrzymanie unijnych celów klimatycznych w postaci obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 r.

Polityczka poinformowała również, że postawi na wzrost konkurencyjności UE, pogłębienie rynku wewnętrznego i zmniejszenie nadmiernej biurokratyzacji. "Zobowiążę każdego komisarza, żeby zagłębił się w swoje portfolio i przedstawił cięcia. Powołam również wicekomisarza, który będzie koordynował te prace i który będzie składał raz do roku raporty z naszych postępów tej Izbie" - powiedziała von der Leyen.

Von der Leyen o wsparciu Ukrainy

W swoim wystąpieniu niemiecka polityczka dała mocny wyraz wsparcia dla Ukrainy. Przypomniała "premiera z UE", który pojechał dwa tygodnie temu do Moskwy. Odnosząc się do szefa rządu Węgier Viktora Orbana powiedziała, że jego tzw. misja pokojowa w Rosji była niczym więcej niż appeasementem, na co europosłowie zareagowali długimi brawami.

Von der Leyen o wizycie Orbana w Moskwie

Jak podkreśliła von der Leyen, dwa dni po wizycie Orbana w Moskwie Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy w Kijowie. Mówiła, że "ten atak to nie była pomyłka, a wiadomość dla nas". "Także nasza odpowiedź musi być równie jasna: nikt bardziej nie pragnie pokoju niż Ukraińcy, a Europa będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne" - powiedziała kandydatka na szefową KE.

Von der Leyen o obronności Europy

Von der Leyen zapowiedziała też utworzenie wspólnego rynku dla obronności. W jej ocenie UE musi nie tylko inwestować w swoje bezpieczeństwo więcej, ale też razem. "Musimy zbudować system obrony powietrznej i tarczę powietrzną nie tylko po to, by chronić przestrzeń powietrzną, ale także wysłać wyraźny sygnał europejskiej jedności" - podkreśliła.

Von der Leyen o ochronie granic zewnętrznych

Zapowiedziała wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, zwiększenie personelu Frontexu do 30 tys. strażników przy poszanowaniu praw człowieka. W tym kontekście zapowiedziała też powołanie komisarza ds. regionu Morza Śródziemnego.

Von der Leyen o reformie Unii Europejskiej

"Nasza Unia i nasza demokracja to nieustanna praca. I jest jeszcze więcej, co możemy zrobić. Potrzebujemy ambitnego programu reform, aby zapewnić funkcjonowanie większej Unii i zwiększyć (jej) legitymację demokratyczną. Podczas gdy reformy były konieczne wcześniej, wraz z rozszerzeniem stały się niezbędne. Musimy wykorzystać to jako katalizator zmian w zakresie naszej zdolności do działania, naszej polityki i naszego budżetu" - zadeklarowała von der Leyen w PE.

"Oczywiście skupimy się na tym, co już możemy zrobić, a jest tego wiele. Ale powinniśmy być bardziej ambitni. Uważam, że potrzebujemy zmiany traktatu tam, gdzie (taka zmiana) może naprawić naszą Unię. I chcę nad tym pracować z tą izbą. Będzie to częścią bliższego partnerstwa między Komisją a Parlamentem" - dodała.

Von der Leyen o planach dla rolników

Von der Leyen uznała, że problemem rolników jest zmieniający się klimat, który co roku przynosi coraz bardziej ekstremalną pogodę i powoduje problemy z dostępem do wody. Zapowiedziała plan dla rolnictwa uwzględniający potrzebę dostosowania się do zmian klimatycznych i strategię zrównoważonego gospodarowania zasobami wody.

Głosowanie w sprawie szefa Komisji Europejskiej

O godz. 13 w Strasburgu rozpocznie się głosowanie, które rozstrzygnie czy Niemka zostanie szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Głosowanie będzie tajne, polityczka potrzebuje przynajmniej 361 głosów w 720-osobowym europarlamencie, aby móc objąć stanowisko.