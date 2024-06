Polska przedstawi dziś wspólne stanowisko Trójkąta Weimarskiego w sprawie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE. "Ukraina wkracza teraz w nową i decydującą fazę na swojej drodze do przystąpienia do UE. - napisano w dokumencie. Trzy kraje mają podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez silnej politycznej odwagi i niezachwianej determinacji Ukrainy wykazanej w ciągu ostatnich dwóch lat.