Przywódcy państw G7 nie omawiali wysuniętych w piątek propozycji pokojowych Władimira Putina, gdyż wszyscy wiedzą, że nie są one poważne – oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz we Włoszech przed odlotem do Szwajcarii na konferencję ws. pokoju na Ukrainie.