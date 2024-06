W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Holandii najwięcej, bo osiem mandatów uzyskał sojusz Zielonych i Partii Pracy Fransa Timmermansa, a na drugim miejscu znalazła się PVV Gerta Wildersa z siedmioma miejscami w PE - wynika z sondażu exit poll.

Holandia

Największą liczbę mandatów (osiem, czyli o jeden mniej niż w poprzednich wyborach) otrzymał sojusz Zielonych i Partii Pracy (GroenLinks/PvdA) byłego komisarza UE i orędownika Zielonego Ładu Fransa Timmermansa.

Wygranym niedzielnych wyborów okrzyknięta została jednak prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa, która zwyciężyła w Holandii w ostatnich wyborach parlamentarnych, a teraz zdobyć miała aż siedem mandatów. W poprzednim PE skrajnie prawicowa partia Wildersa nie miała żadnego przedstawiciela.

Grecja

Rządząca w Grecji partia Nowa Demokracja prowadzi w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z badania exit poll. Na drugim miejscu jest główne ugrupowanie opozycyjne, lewicowa Syriza.

Grecy wybierali 21 przedstawicieli do PE. Według badania exit poll Nowa Demokracja zdobyła od około 27 do 31 proc. głosów, Syriza - od około 14 do 17 proc., a centrolewicowy PASOK - 11,5-14,5 proc.

Na następnych miejscach uplasowały się nacjonalistyczne Greckie Rozwiązanie (8-11 proc.) i Komunistyczna Partia Grecji (8-11 proc.).

Bułgaria

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Bułgarii zwyciężyła, według sondaży exit poll, centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa, która uzyskała sześć z ogólnej liczby 17 mandatów przepadających temu krajowi.

Według sondażu po trzy mandaty otrzymają centrowa Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria, turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód oraz nacjonalistyczna Wazrażdane. Lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna uzyska dwa mandaty.

Hiszpania

Opozycyjna Partia Ludowa (PP) wygrała niedzielne wybory do PE w Hiszpanii. Na to centroprawicowe ugrupowanie kierowane przez Alberto Nuneza Feijoo zagłosowało 32,4 proc. wyborców, co daje jej od 21 do 23 miejsc w PE - wynika z exit poll przygotowanego przez ośrodek badawczy Sigma Dos.

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym wśród uczestników głosowania na drugim miejscu uplasowała się Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE). Ugrupowanie premiera Pedro Sancheza poparło 30,2 proc. wyborców, co daje mu od 20 do 22 mandatów.

Trzecie miejsce, według exit poll, zajęła prawicowo-populistyczna Vox. Zgodnie z sondażem partia, której przewodzi Santiago Abascal otrzymała poparcie 10,4 proc. głosujących. Dzięki temu powinna ona zdobyć sześć-siedem miejsc w izbie.

Według badania Sigma Dos czwarte i piąte miejsce zajęły dwa radykalnie lewicowe ugrupowania: Sumar oraz Podemos. Pierwsze z nich, z poparciem na poziomie 6,3 proc., może liczyć na trzy-cztery mandaty w PE.

Z kolei Podemos, dawny sojusznik ugrupowań zrzeszonych w Sumarze, spodziewa się od dwóch do trzech miejsc w europarlamencie.

Taką samą liczbę posłów wprowadzi, zgodnie z sondażem, Ahora Republicas (Teraz Republiki), czyli blok lewicowo-separatystycznych ugrupowań m.in. z Katalonii, Kraju Basków, a także Galicji. Ugrupowanie to poparło 4,3 proc. wyborców.

Na dwa-trzy mandaty w PE może liczyć antysystemowa partia Se Acabo La Fiesta (Zabawa się skończyła), założona przez influencera Alvise'a Pereza. To prawicowe ugrupowanie poparło 3,9 proc. uczestników wyborów.

Według exit poll do PE po jednym polityku wprowadzą też separatystyczna partia Razem dla Katalonii (Junts) oraz regionalny blok wyborczy o nazwie CEUS. Ugrupowania te poparło odpowiednio 2,1 proc. i 1,6 proc. uczestników głosowania.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieranych było na terenie Hiszpanii 61 deputowanych.

Dania

W Danii wybory do PE wygrała Socjalistyczna Partia Ludowa, uzyskując 18,4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęli socjaldemokraci premier Mette Frederiksen, zdobywając 15,4 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll duńskiego nadawcy publicznego DR.

Według tego badania oba ugrupowania mogą uzyskać po trzy mandaty spośród 15 przypadających Danii. Trzeci wynik zdobyła współrządząca krajem Partia Liberalna Venstre (13,9 proc i dwa mandaty). W przypadku tej partii oznacza to porażkę i utratę dwóch mandatów.

Z sondażu DR wynika, że po jednym mandacie zdobędą eurosceptyczne ugrupowania prawicowe: Duńscy Demokraci (7,6 proc.) oraz Duńska Partia Ludowa (6,5 proc.).

Według pierwszych komentarzy w mediach wyniki wyborów do PE w Danii odzwierciedlają słabe notowania rządu premier Frederiksen, na czym skorzystała opozycyjna wobec jej gabinetu Socjalistyczna Partia Ludowa. Jednocześnie, jak się podkreśla, w duńskich wyborach sukcesu nie odniosła skrajna prawica.

Chorwacja

Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) , partia rządząca w Chorwacji, uzyskała w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego 33,9 proc. głosów, co przekłada się na sześć z 12 mandatów przysługujących temu państwu w PE - wynika z sondaży exit poll.

Zwycięska HDZ jest w PE członkiem Europejskiej Partii Ludowej. Na drugim miejscu, uzyskując 27,3 proc. głosów, uplasowała się Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP), która zdobyła - według sondażu exit poll - cztery mandaty. SDP należy w PE do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Niecałe 9 proc. głosów uzyskał w niedzielę Ruch Ojczyźniany (DP), co przekłada się na jeden mandat w PE. Również jedno miejsce w PE przypadło ruchowi Możemy!, który uzyskał 6,3 proc. głosów. Możemy! należy do partii Zieloni - Wolny Sojusz Europejski. Ruch Ojczyźniany nie sprzymierzył się dotąd z żadną z frakcji w PE.

Francja

Sondaże exit poll we Francji wskazują, że skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), związane z Marine Le Pen, zdobyło ponad 30 proc. głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Exit poll ośrodka Ipsos mówi o 31,5 proc. głosów, a badanie ośrodka Ifop - o 32,4 proc. poparcia dla tej partii.

Według sondaży na drugim miejscu znalazła się lista prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance), którą otwiera europosłanka Valerie Hayer. Exit poll przyznają jej około 15,2 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasowała się Partia Socjalistyczna na czele z Raphaelem Glucksmannem, która w sondażach exit poll uzyskała około 14 proc. głosów.