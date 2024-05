Ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Słowacji, Robert Kaliniak i Matusz Szutaj Esztok, na nadzwyczajnej konferencji prasowej w niedzielę uznali, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w kraju jest poważna, a sprawca zamachu na premiera Robewrta Ficę mógł nie działać sam.

Zamach na premiera jako atak na demokrację i śledztwo w kierunku wspólników

Politycy stwierdzili, że zamach na premiera był zamachem na demokrację i konstytucję. Dotąd pracowano z założeniem, że Juraj C., który w środę strzelał do premiera, był tak zwanym samotnym wilkiem. Teraz powołano specjalną grupę śledczą pracującą z wersją, że miał wspólników. Jednym z dowodów ma być to, że dwie godziny po zamachu, gdy Juraj C. był już w rękach policji, ktoś wyczyścił całą zawartość jego profili w sieciach internetowych. Zwrócono także uwagę, że zamachowiec miał rozmawiać o swoich planach w kręgu znajomych.

Wzmocnienie działań bezpieczeństwa i walka z mową nienawiści w internecie

Szef MSW powiedział, że wszystkie instytucje związane z bezpieczeństwem w kraju pracują na pełnych obrotach, a na ulice wysłano wszystkich policjantów. Monitorowane są osoby i grupy wysokiego ryzyka. Zarówno urzędnicy konstytucyjni, jak i politycy, którzy otrzymali w ostatnich dniach groźby, są chronieni. Minister zapewnił też, że służby nie będą stać z boku i przyglądać się mowie nienawiści w mediach społecznościowych. Dodał, że anonimowość nie pomoże użytkownikom w internecie. Do tej pory udokumentowano 90 przypadków akceptowania w internecie ataku na premiera.

Napięta sytuacja bezpieczeństwa i ochrona miejsc publicznych w Słowacji

Szutaj Esztok poinformował, że monitorowane są centra handlowe, miejsca, w których przebywa wiele osób, budynki administracyjne, redakcje gazet lub stacji telewizyjnych. Chronione są także szpitale. Służby mają konkretne informacje operacyjne związane z groźbami pod adresem instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Wpływ obcych wywiadów i zagrożenia terrorystyczne w regionie

Kierujący obecnie agencją słowackiego wywiadu Słowacką Slużbą Informacyjną (SIS) Pavol Gaszpar powiedział, że Słowacja stała się „żyzną glebą dla działalności obcych wywiadów”. Sytuacji związanej z bezpieczeństwem nie poprawia obecność w kraju zagranicznych dziennikarzy. "Jesteśmy w centrum uwagi” - ocenił.

Gaszpar stwierdził, że atak na Uniwersytecie Karola w Pradze w grudniu 2023 r., w którym zginęło 14 osób, zainspirował również naśladowców na Słowacji. Powiedział, że taki atak był przygotowywany, ale udało się go wyeliminować. Jego zdaniem nie można wykluczyć, że zamachowca, który zaatakował premiera, ktoś zainspirował.

Planowane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i możliwa zmiana przepisów

Wicepremier, minister obrony narodowej zapowiedział, że w środę odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa. Jej członkowie mają rozmawiać o bieżącej sytuacji związanej z bezpieczeństwem, która według przedstawicieli służb jest skrajnie groźna. Rada ma przedyskutować ewentualne zmiany legislacyjne w celu zwiększenia ochrony ludzi lub instytucji. Nie podając szczegółów, jak miałoby to wyglądać, Kaliniak powiedział, że jednym z rozwiązań miałoby być zaostrzenie kar za ataki słowne o wysokim stopniu nienawiści. Dodał, że „ochrona wolności słowa eskalowała” do fizycznego ataku na premiera.

Z Bratysławy Piotr Górecki (PAP)

ptg/ kar/