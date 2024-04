Ubiegająca się o drugą kadencję przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w poniedziałek w debacie wyborczej broniła Europejskiego Zielonego Ładu. W jej ocenie nie jest on zagrożeniem dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, ale jest do niej kluczem.

W debacie zorganizowanej w Maastricht w Holandii wzięli udział kandydaci wytypowani przez europejskie ugrupowania na szefa lub szefową KE.

Strategia von der Leyen: Zielony Ład kluczem do konkurencyjności

Pytana o to, czy walka ze zmianami klimatu i podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki, co obiecuje von der Leyen w drugiej kadencji, nie wykluczają się, obecna przewodnicząca odpowiedziała, że Europejski Zielony Ład jest kluczem do zapewnienia konkurencyjności europejskim gospodarkom.

"Cztery lata temu nakreśliłam perspektywę dotyczącą prawa klimatycznego i neutralności klimatycznej do 2050 r. Takie jest dziś prawo. Taka jest konieczność. Zaprojektowaliśmy Europejski Zielony Ład jako naszą nową strategię wzrostu" - powiedziała. Wskazała, że dzięki inwestycjom Europa staje się liderem czystych technologii. "Na przykład w zeszłym roku po raz pierwszy wyprodukowaliśmy więcej prądu z wiatru niż z gazu. Zatem moim zdaniem ochrona klimatu, konkurencyjność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna mogą iść razem" - mówiła.

Wyzwanie Zielonego Ładu w rolnictwie i potrzeba dialogu

Gdy kandydat Zielonych Bas Eickhout zarzucił jej, że wycofuje część Zielonego Ładu dotyczącą rolnictwa, odpowiedziała, że chce szukać dialogu z rolnikami, bo oni są sojusznikiem w walce ze zmianami klimatu.(PAP)

