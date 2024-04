Komisja Europejska ma zaproponować nałożenie obostrzeń na handel rosyjskim gazem skroplonym (LNG) w ramach 14. pakietu sankcyjnego - donoszą media. Nie będzie to jednak całkowite embargo. UE chce zapobiec przeładunkowi LNG w europejskich portach.

Komisja Europejska szykuje kolejne sankcje wobec Rosji i Białorusi

Bruksela ma wyjść z propozycją kolejnych obostrzeń na Rosję i Białoruś w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu finalizowała konsultacje z krajami członkowskimi.

14. pakiet sankcyjny UE skoncentrowany na reeksportowym ograniczeniu rosyjskiego LNG

Według portalu Politico 14. pakiet sankcyjny będzie kolejnym, który skupi się na przeciwdziałaniu obchodzeniu ograniczeń nałożonych do tej pory na Rosję i Białoruś. KE chce zapobiec reeksportowi rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach. Chodzi o uniemożliwienie przeładunku LNG i kierowanie go do krajów trzecich na europejskich statkach. Obostrzenia planowane wobec LNG mają także dotyczyć trzech wciąż nie uruchomionych rosyjskich terminali: Arctic LNG 2, Ust-Ługa i Murmańsk.

Agencja Reutera przypomniała z kolei, że chociaż UE wprowadziła zakaz importu rosyjskiej ropy drogą morską wkrótce po rosyjskim ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku, to nie zdecydowała się do tej pory na obostrzenia wobec LNG. W efekcie import rosyjskiego gazu skroplonego wzrósł od początku wojny.

Rosnący import LNG z Rosji do UE i apele o zaostrzenie polityki sankcyjnej

Największymi odbiorcami tego surowca są Belgia, Francja i Hiszpania. O restrykcje dotyczące LNG zabiegają kraje bałtyckie i Polska, natomiast ostatnio taki pomysł poparła także Szwecja. (PAP)

mce/ szm/