Nie podoba mi się sposób, w jaki Izrael prowadzi wojnę, a premier Benjamin Netanjahu powinien ją zakończyć i wrócić do normalności - powiedział w czwartek były prezydent USA Donald Trump. Ocenił też, że Izrael przegrywa wojnę pod względem wizerunkowym.

Były prezydent Trump krytykuje strategię Izraela w wojnie

Trump wyraził opinię na temat wojny w wywiadzie radiowym prowadzonym przez konserwatywnego publicystę Hugh Hewitta. Dwukrotnie pytany, czy "jest z Izraelem na 100 proc.", były prezydent nie odpowiedział jednoznacznie. Dodał, że radziłby premierowi Izraela, by zakończył wojnę, by "mieć ją z głowy" i "powrócić do normalności".

"Nie jestem pewien, czy uwielbiam sposób, w jaki to robią, bo muszą osiągnąć zwycięstwo. Trzeba osiągnąć zwycięstwo, a im zajmuje to długi czas" - ocenił. "Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko".

Powiedział też, że "nie cierpi" podejścia Izraela pod względem wizerunkowym.

Trump komentuje negatywny wizerunek Izraela na arenie międzynarodowej

"Każdej nocy oni publikują najbardziej haniebne, najokropniejsze taśmy zawalających się budynków. Nie powinni tego robić (...). Jak dla mnie, to nie sprawia, że wyglądają na twardych" - ocenił. "Przegrywają wojnę PR-owo. Przegrywają ją mocno".

Podobne opinie jeszcze przed atakiem na wolontariuszy w Gazie Trump wygłosił w wywiadzie dla izraelskiej gazety "Israel Hajom". Powiedział wówczas, że "tylko głupiec nie zachowałby się tak jak Izrael" po zamachach Hamasu, ale przestrzegł, że Izrael traci poparcie świata i musi szybko zakończyć tę wojnę.(PAP)

osk/ kar/