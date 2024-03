Władimir Putin może dołączyć do dziesięciu przywódców państw postsowieckich z najbardziej niewiarygodnymi wynikami wyborczymi; oficjalny rezultat wyborów prezydenckich - ponad 87 proc. - to więcej niż w 2020 roku miał uzyskać Alaksandr Łukaszenka - ocenia portal The Moscow Times. Ekspert, na którego powołuje się portal, przypomniał, jakie wyniki wyborów prezydenckich uzyskiwali przywódcy powstałych po rozpadzie ZSRR państw Kaukazu i Azji Centralnej.