Kraje Unii Europejskiej zgodziły się przeznaczyć 5 miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy - poinformowała belgijska prezydencja UE. Negocjacje w tej sprawie trwały od wielu miesięcy. "Szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell zaproponował w zeszłym roku utworzenie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju nowego funduszu pieniężnego przeznaczonego specjalnie na pomoc dla Kijowa – Funduszu Pomocy dla Ukrainy – z budżetem do 5 miliardów euro rocznie przez następne cztery lata.

Przedstawiciele 27 krajów członkowskich UE zgodzili się na przegląd funduszu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na spotkaniu w Brukseli.

Jak przypomina Reuters, fundusz działa na zasadzie gigantycznego programu zwrotu gotówki, zapewniając członkom UE zwroty za wysyłanie amunicji do innych krajów.

Polityka refundacji broni kupowanej w Europie

Francja nalegała na politykę refundacji broni kupowanej w Europie, podczas gdy Niemcy domagały się uwzględnienia pomocy dwustronnej przy ustalaniu wielkości wkładów krajów do funduszu - twierdzą dyplomaci, na których powołuje się agencja.

Dyplomaci stwierdzili, że osiągnięto kompromis, który pozwala na pewną elastyczność w zakresie zasad kupowania w Europie i uwzględnia część wartości pomocy dwustronnej przy obliczaniu wkładów finansowych członków.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

