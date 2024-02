Ambasadorowie krajów członkowskich przy Unii Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące 13. pakietu sankcji przeciwko Rosji - poinformowała w środę na platformie X Ursula von der Leyen.

"Jest porozumienie. Ambasadorowie przy UE właśnie uzgodnili, co do zasady, 13. pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pakiet ten jest jednym z najszerszych zatwierdzonych przez UE. Zostanie on poddany procedurze pisemnej i formalnie zatwierdzony 24 lutego" - czytamy w komunikacie prezydencji.

Nowy pakiet obejmie prawie 200 podmiotów i osób fizycznych, które zostaną wpisane na listy sankcyjne. Oznacza to zamrożenie ich aktywów i zakaz podróży na terytorium UE. 13. pakiet nie będzie jednak zawierał nowych środków sektorowych. Sankcje mają zostać formalnie zatwierdzone 24 lutego, czyli w drugą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zadowolenie z porozumienia osiągniętego przez ambasadorów państw członkowskich.

"Musimy wciąż osłabiać machinę wojenną Putina. Dzięki w sumie 2 tys. pozycji na listach sankcyjnych utrzymujemy poważną presję na Kreml. Jeszcze bardziej ograniczamy dostęp Rosji do dronów" - napisała szefowa KE na platformie X.