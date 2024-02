Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował, że ponownie wstrzymuje dostawy pomocy żywnościowej do północnej części Strefy Gazy do czasu, aż sytuacja na tym obszarze pozwoli na bezpieczną dystrybucję pomocy humanitarnej. WFP przypomniał, że w niedzielę wznowił dostawy żywności na północ Strefy Gazy po trzytygodniowej przerwie, spowodowanej atakiem na ciężarówkę Agencji ONZ.

"Decyzja o wstrzymaniu dostaw na północ Strefy Gazy nie została podjęta łatwo, ponieważ wiemy, że oznacza to dalsze pogorszenie sytuacji w tym miejscu, gdzie coraz większej liczbie osób grozi śmierć z głodu" – napisał WFP w komunikacie.

Agencja Reutera przypomniała, że trzy agencje ONZ – WFP, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oświadczyły, że w Strefie Gazy żywność i bezpieczna woda są "niezwykle trudne do zdobycia, a choroby szerzą się, (...) co skutkuje gwałtownym wzrostem ostrego niedożywienia".

Kryzys żywnościowy jest szczególnie poważny na północy palestyńskiego terytorium, gdzie w styczniu jedno dziecko na sześć w wieku poniżej drugiego roku życia było poważnie niedożywione i gdzie, jak podkreśla ONZ, "sytuacja prawdopodobnie stanie się jeszcze poważniejsza".

WFP oświadczył, że w niedzielę wznowił dostawy żywności na północ Strefy Gazy po trzytygodniowej przerwie, spowodowanej atakiem na ciężarówkę Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) i "brakiem funkcjonującego systemu powiadamiania humanitarnego".

Następnego dnia pomiędzy Chan Junis na południu a Dajr al-Balah w środkowej części Strefy Gazy splądrowano inną ciężarówkę WFP, a jej kierowca został pobity.