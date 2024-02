Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) wyraźnie prowadzi w sondażach we Francji przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE) – wynika z badania Ifop-Fiducial przeprowadzonego dla dziennika „Le Figaro”. Szczególnie wysokie poparcie RN ma w gminach wiejskich, gdzie sięga ono 36 proc., co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż w przypadku Odrodzenia.

Partia Jordana Bardelli, który przejął formalne kierownictwo w RN po Marine Le Pen w 2022 roku, może liczyć na 28-29 proc. głosów. To o 10 punktów proc. więcej niż poparcie dla Odrodzenia (Renaissance), ugrupowania prezydenta Emmanuela Macrona, a także ok. 20 proc. więcej od Partii Socjalistycznej. Szczególnie wysokie poparcie RN ma w gminach wiejskich, gdzie sięga ono 36 proc., co jest dwukrotnie wyższym wynikiem niż w przypadku Odrodzenia. „Bardella prowadzi kampanię od sześciu miesięcy, mówiąc wyłącznie o kwestiach krajowych" – ocenił w wywiadzie dla „Le Figaro" rzecznik Odrodzenia Loic Signor. Jak komentuje dziennik ani protesty rolników, ani powołanie nowego rządu pod kierownictwem Gabriela Attala nie spowodowało zmian w sondażach przed wyborami do PE. Protesty w całej UE. Rolnicy rewidują zieloną transformację Zobacz również Badanie dla "Le Figaro" zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 7-8 lutego na reprezentatywnej próbie 1356 Francuzów. Katarzyna Broda