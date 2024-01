Turcja opublikowała w czwartek podpisaną przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana ustawę, zatwierdzającą członkostwo Szwecji w NATO, w oficjalnym dzienniku urzędowym, finalizując ratyfikację stosownego protokołu.

Turcja musi jeszcze przekazać do Waszyngtonu, zgodnie z zasadami NATO, dokument końcowy – instrument ratyfikacyjny.

Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) ratyfikowało we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. 287 głosów było za, 55 przeciw, czterech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Obecnie jedynym krajem, który jeszcze nie zgodził się na przystąpienie Szwecji do NATO jako 32. członka Sojuszu, są Węgry. We wtorek premier tego kraju Viktor Orban zaprosił szefa szwedzkiego rządu Ulfa Kristerssona na rozmowy w tej sprawie.

Kristersson odpowiedział Orbanowi, że przyjedzie do Budapesztu, "gdy będzie to pasowało obu (premierom)". Przypomniał też, że najbliższą okazją do spotkania jest zaplanowana na 1 lutego Rada Europejska w Brukseli.

Węgry niejednokrotnie deklarowały, że nie będą ostatnim krajem, który zatwierdzi wejście Szwecji do NATO.