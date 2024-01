Federalny sąd apelacyjny zabronił w sobotę Kalifornii wprowadzenie w życie prawa zakazującego noszenia broni w większości miejsc publicznych. Już wcześniej sąd niższej instancji uznał to za niezgodne z konstytucją, ale uchylił to orzeczenie panel sędziów 9. Okręgu.

Zdaniem sądu apelacyjnego przepisy stanowe Kalifornii pozostającej pod kontrolą Demokratów naruszają prawo obywateli do posiadania i noszenia broni zgodnie z 2. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

"Tak więc zabiegi polityków mające na celu obejście drugiej poprawki zostały na razie powstrzymane" – skomentował C.D. Michel, prawnik organizacji wspierających prawo do posiadania broni.

Sprawa nie została jeszcze definitywnie rozstrzygnięta, ponieważ kolejne odwołanie Kalifornii od wyroku zostanie rozpatrzone w kwietniu. Za restrykcjami opowiada się m.in. demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom i stanowy prokurator generalny Rob Bonty.

Już w czerwcu 2022 roku Sąd Najwyższy USA, z większością konserwatywną, rozszerzył prawa do posiadania broni na cały kraj.

Uchylił wówczas rygorystyczny system pozwoleń na broń obowiązujący w Nowym Jorku. Orzekł, że prawo do posiadania i noszenia broni na mocy 2. poprawki chroni prawo osoby do noszenia broni krótkiej w miejscach publicznych w celu samoobrony.

Kalifornia znalazła się w grupie stanów o podobnych przepisach co Nowy Jork. Uchwaliła prawo zgodnie z którym ludzie nie mogli nosić ukrytej broni w 26 różnych "miejscach wrażliwych" jak szpitale, place zabaw, stadiony, ogrody zoologiczne i miejsca kultu, niezależnie od tego, czy posiadają pozwolenia na noszenie ukrytej broni.

Sąd apelacyjny stwierdził jednak, że prawo to stoi w sprzeczności z drugą poprawką do Konstytucji USA. Weszła ona w życie 1791 roku i głosi, że obywatelom amerykańskim przysługuje prawo do posiadania i noszenia broni.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ sp/