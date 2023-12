Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas prowadzi ostrzał ze "stref humanitarnych", które miały być bezpiecznym schronieniem dla ewakuujących się cywilów - poinformowała w czwartek agencja Reutera za komunikatem izraelskiej armii.

Hamas nie przestaje ostrzeliwać izraelskich miast

Siły zbrojne Izraela powiadomiły w czwartek, że bojownicy Hamasu wystrzelili dzień wcześniej 12 rakiet z obszaru Al Mawasi na południu Strefy Gazy i przynajmniej jeden pocisk z okolic Rafah. Celem ataku było izraelskie miasto Beer Szewa. Rakiety wystrzelono z rejonu, w którym rozmieszczono namioty uchodźców. W pobliżu znajdują się również obiekty ONZ.

Strategia Hamasu. "Cywile jak żywe tarcze"

Armia izraelska, prowadząca walki ze zbrojnymi organizacjami terrorystycznymi, apelowała wcześniej do ludności cywilnej o ewakuację z rejonów starć właśnie do "stref humanitarnych" położonych na południu Strefy Gazy. Działania Hamasu to kolejny dowód na to, że terroryści traktują palestyńskich cywilów jak żywe tarcze - zauważyły siły zbrojne Izraela.