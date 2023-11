Po ponad dwóch tygodniach ratownikom udało się dotrzeć do 41 pracowników budowlanych, uwięzionych w zawalonym tunelu. Przed wejściem do tunelu pojawiło się 41 karetek pogotowia, które mają odtransportować ich do położonego o 30 km szpitala - podał we wtorek portal India Today.