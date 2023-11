Przywódca ChRL Xi Jinping wezwał we wtorek wszystkie strony konfliktu w Strefie Gazy do natychmiastowego zaprzestania ognia, a przywódca Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman do rozpoczęcia poważnego i kompleksowego procesu pokojowego w celu ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. - poinformowała agencja Reutera w relacji z wirtualnego szczytu BRICS.

Przywódca ChRL Xi Jinping wezwał we wtorek wszystkie strony konfliktu w Strefie Gazy do natychmiastowego zaprzestania ognia, a przywódca Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman do rozpoczęcia poważnego i kompleksowego procesu pokojowego w celu ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. - poinformowała agencja Reutera w relacji z wirtualnego szczytu BRICS. Xi Jinping zaapelował też o zakończenie wszelkich ataków na ludność cywilną i uwolnienia jeńców cywilnych. Powiedział też, że należy zapewnić bezpieczne i nieprzerwane dostawy pomocy humanitarnej oraz zwiększenie jej objętości. Wezwał do powstrzymania przymusowych przesiedleń ludności cywilnej i powstrzymania się od odcinania dostępu do wody, energii elektrycznej i paliwa dla cywilów w Strefie Gazy. Następca saudyjskiego tronu, a de facto przywódca Arabii Saudyjskiej, Mohammed bin Salman wysunął natomiast żądanie "poważnego" procesu pokojowego na rzecz ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. "Stanowisko Królestwa Arabii Saudyjskiej jest niezmienne i stanowcze; nie ma innego sposobu na osiągnięcie bezpieczeństwa i stabilności w Palestynie niż poprzez wdrożenie międzynarodowych decyzji związanych z wariantem dwupaństwowym" - powiedział książę Mohammed bin Salman. Arabia Saudyjska nie jest jeszcze formalnym członkiem grupy państw znanej jako BRICS - zostanie nim 1 stycznia 2024 roku. Wraz z nią do grupy składającej się obecnie z Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki (pierwsze litery nazw tych krajów tworzą akronim stanowiący nazwę tego bytu politycznego) dołączą Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wirtualny szczyt odbywa się pod przewodnictwem RPA, która obecnie sprawuje przewodnictwo w organizacji. Udział poprzez łącze wideo wziął m.in. rosyjski dyktator Władimir Putin. (PAP) sm/ mms/ Adrian Borek