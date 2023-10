Na tydzień przed spotkaniem władz krajów związkowych z kanclerzem Olafem Scholzem w sprawie zwalczania nielegalnej migracji prezydent Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) Hendrik Wuest opowiedział się za „poważną dyskusją na temat procedur azylowych poza Europą”. Polityk CDU zasugerował, aby zawrzeć umowy w Afryce Północnej podobne do umowy UE-Turcja – informuje we wtorek portal „Welt”.

„Należy położyć kres nielegalnej migracji, abyśmy mogli pomóc osobom, które naprawdę potrzebują naszej pomocy, uciekając przed wojną i wygnaniem” – wyjaśnił Wuest. Zasugerował, żeby zawrzeć porozumienia z krajami Afryki Północnej w zamian za zobowiązania finansowe. „Po zatrzymaniu w Europie migranci powinni być przewożeni do krajów partnerskich wzdłuż szlaków migracji, aby to tam mogły być wykonywane procedury” – dodał polityk.

6 listopada premierzy krajów związkowych będą rozmawiać z kanclerzem Olafem Scholzem (SPD) na temat ograniczenia nielegalnej migracji i finansowania kosztów opieki nad uchodźcami w Niemczech. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) przebywa obecnie w Maroku, aby omówić temat współpracy w kwestiach migracji i bezpieczeństwa – dodaje „Welt”.

Szef grupy parlamentarnej FDP Christian Duerr stwierdził, że jego partia również opowiada się za przeprowadzaniem procedur azylowych w krajach trzecich, spoza UE. „Takie rozwiązanie zapewniłoby jasność co do statusu ochrony i uniemożliwiłoby ludziom wybieranie się w niebezpieczną trasę przez Morze Śródziemne, bez perspektyw. To także kwestia człowieczeństwa” – stwierdził polityk FDP. (PAP)

mszu/ mms/