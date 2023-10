Co najmniej 50 osób, w tym dziecko, zginęło w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na wieś Hroza w obwodzie charkowskim – poinformowali przedstawiciele władz Ukrainy. Pocisk trafił w sklep z kawiarnią, gdzie odbywał się obiad po pogrzebie jednego z mieszkańców tej miejscowości. Według wstępnych ustaleń uderzenia dokonano rakietą Iskander.

„Tam był obiad po pogrzebie jednego z mieszkańców. We wsi mieszka 300 ludzi, na obiedzie było po jednej osobie z każdego domu” – przekazał minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko. Początkowo informował on o 49 zabitych, lecz następnie ich liczba wzrosła do 50. Minister oświadczył także, że według wstępnych ustaleń uderzenia dokonano rakietą Iskander.

Według portalu Suspilne-Charkiw do ataku doszło o godz. 13.24 (12.24 czasu polskiego). W kawiarni znajdowało się około 60 osób. „W tej chwili wiadomo o 49 zabitych, wśród nich jest sześcioletnia dziewczynka. Siedmioro ludzi zostało ciężko rannych, są obecnie operowani. 29 ofiar zidentyfikowano” – pisał wcześniej portal na Telegramie. (https://t.me/suspilnekharkiv/29827)

W sieciach społecznościowych krążą już przerażające zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich zabitych ludzi leżących na ziemi oraz ciała wśród ruin budynku.

Cytowana przez Suspilne-Charkiw rzeczniczka szefa charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołena Szapował oświadczyła, że atak we wsi Hroza przyniósł największą liczbę cywilnych ofiar śmiertelnych w obwodzie charkowskim od początku otwartej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego ub. roku.

Jako pierwszy informację o ataku przekazał przebywający z wizytą za granicą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który mówił o 48 ofiarach.

„Pokazowo brutalna zbrodnia rosyjska: uderzenie rakiety w zwykły sklep spożywczy, absolutnie świadomy akt terrorystyczny. Kupiański rejon obwodu charkowskiego. W chwili obecnej wiadomo o ponad 48 zabitych” – powiadomił Zełenski na Telegramie, przekazując kondolencje bliskim ofiar.

Szef państwa oświadczył po zdarzeniu, że „rosyjski terror musi być powstrzymany”. „Wszyscy, którzy pomagają Rosji w omijaniu sankcji, są zbrodniarzami. Ci, którzy popierają Rosję, popierają zło. Ten i podobne akty terrorystyczne potrzebne są Rosji tylko z jednego powodu: uczynić ze swojej ludobójczej agresję nową normę dla całego świata” – napisał Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/8099)

Wieś Hroza znajduje się w obwodzie kupiańskim, w odległości 86 km na wschód od Charkowa.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ mal/