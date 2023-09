Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wyruszył specjalnym pociągiem pancernym do Rosji – poinformowała w poniedziałek południowokoreańska telewizja YTN powołując się na źródło rządowe w Seulu. Najprawdopodobniej we wtorek Kim spotka się z Władimirem Putinem we Władywostoku.

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wyruszył specjalnym pociągiem pancernym do Rosji – poinformowała w poniedziałek południowokoreańska telewizja YTN powołując się na źródło rządowe w Seulu. Najprawdopodobniej we wtorek Kim spotka się z Władimirem Putinem we Władywostoku. Według stacji YTN "Kim Dzong Un powoli przemieszcza się na terenie Korei Północnej w kierunku północno-wschodniej granicy" z Rosją. Amerykański dziennik "New York Times" napisał, że Kim ma spotkać się osobiście z Putinem, by omówić kwestię dostaw broni dla rosyjskiej armii. Wojskom rosyjskim atakującym Ukrainę szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej. W poniedziałek agencja Interfax potwierdziła za wieloma lokalnymi źródłami, że Kim odwiedzi rosyjski Daleki Wschód "w najbliższych dniach". Telewizja YTN poinformowała, że spotkanie może odbyć się już we wtorek, choć wcześniej spekulowano, że dyktatorzy spotkają się w środę. (PAP) krp/ ap/ Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję