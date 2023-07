Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma charakter wojny kolonizatorskiej - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z afrykańskimi mediami. To te same zasady, inna jest tylko broń - dodał.

Zełenski w wywiadzie z mediami afrykańskimi nazwał Putina sadystą. "Zdecydował, że wszystkich nas zabije. Rozumiecie? Zdecydował, że zabije wszystkich, którzy nie zgadzają się z całkowicie faszystowską ideologią prezydenta Putina. Z jego ideologią" - powiedział szef ukraińskiego państwa. Jego słowa cytuje we wtorek agencja Interfax-Ukraina.

Szef państwa ocenił także, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma charakter wojny kolonizatorskiej. "Niczym się nie odróżnia. To te same zasady, tylko inna broń, a stosunek wobec ludzi jest taki sam" - dodał.

"Jest jedna klasa ludzi, nazywają ją Rosją. Jest jeden naród, nazywają go Federacją Rosyjską. Cała reszta to ludzie, którzy powinni na nich pracować, ludzie, którzy niby to żyją nie na swojej ziemi, a na ich ziemi" - kontynuował Zełenski.

"Dla nich my mamy inny kolor. Jesteśmy inni. Nie mają nas ani za równych, ani za nikogo... Taki mają stosunek" - wskazał prezydent.

W wywiadzie odniósł się też do dostaw amunicji kasetowej. Zaznaczył, że Ukraina otrzymała amunicję kasetową w 2023 roku, po dziewięciu latach prowadzenia działań bojowych przez Rosję przeciwko niej. Rosja w ciągu tych lat wykorzystywała różne uzbrojenie, w tym zabronione, takie jak amunicja kasetowa - wskazał.

"Dano nam amunicję kasetową. Gdzie są dowody na to, że Ukraina wykorzystała amunicję kasetową na terytorium Rosji? Nie ma takich dowodów. Nie ma czegoś takiego" - oznajmił.

"Tak, na polu bitwy, przeciwko wrogowi, na naszej ziemi, kiedy wróg wykorzystuje amunicję kasetową przeciwko nam, będziemy wykorzystywać taką samą broń przeciwko nim. I to jest sprawiedliwe" - podkreślił Zełenski. (PAP)

