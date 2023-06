Ukraina powinna po wojnie stać się europejskim centrum produkcji nowoczesnego uzbrojenia - oświadczył w piątek premier Denys Szmyhal na posiedzeniu rządu. Zapewnił, że kraj już zmienia strukturę swojego przemysłu obronnego.

"Bezpieczeństwo naszego kraju po wojnie to nie tylko wstąpienie do NATO, to przede wszystkim nasza armia i kompleks obronno-przemysłowy. Ukraina powinna stać się europejskim centrum produkcji nowoczesnego uzbrojenia" - powiedział Szmyhal. Mówiąc o nowej strukturze przemysłu obronnego, wymienił plany wspólnych projektów z największymi światowymi koncernami zbrojeniowymi. "Kładziemy nacisk na współczesne rozwiązania i projekty technologiczne" - dodał.

Wskazał przy tym, że bezpieczeństwo dotyczyć powinno również życia codziennego: bezpieczeństwa w szkołach, przestrzeni publicznej, na drogach. Pierwszoplanowym zdaniem powinno być rozminowanie terytorium kraju i budowa schronów.

Niektóre zachodnie koncerny zbrojeniowe już wyrażały zainteresowanie produkcją broni na Ukrainie po zakończeniu wojny - informowała w czerwcu agencja Reutera, powołując się na rozmowy dziennikarzy z przedstawicielami firm z USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Plany rozpoczęcia produkcji na Ukrainie przedstawił w czerwcu br. turecki koncern zbrojeniowy Baykar. Zapowiedział on, że będzie od 2025 roku produkował drony bojowe Bayraktar również na Ukrainie.

Władze w Kijowie informowały w czerwcu, że prowadzą rozmowy z firmami zbrojeniowymi z Niemiec, Francji, Włoch i państw Europy Środkowej dotyczące ewentualnego rozpoczęcia produkcji broni na Ukrainie. Wcześniej niemiecki koncern Rheinmetall powiadomił o nawiązaniu współpracy z Ukroboronpromem, której rezultatem miałaby być produkcja i serwisowanie czołgów na terytorium Ukrainy. Również brytyjski BAE Systems zgłaszał zainteresowanie otwarciem w tym kraju zakładów naprawczych i produkcyjnych. Koncerny zachodnie biorą jednak pod uwagę rozpoczęcie takiej współpracy dopiero po zakończeniu wojny; rozpoczęcie produkcji już teraz, w warunkach rosyjskiej inwazji, jest oceniane jako obarczone zbyt dużym ryzykiem. (PAP)

