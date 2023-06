Francja i Włochy są zjednoczone we wspieraniu wysiłków wojennych Ukrainy i będą kontynuować pomoc wojskową - oświadczył we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron na spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni.

"Musimy kontynuować (wspieranie militarne Ukrainy), szczególnie z tego względu, że rozpoczęta kilka dni temu kontrofensywa (ukraińska) powinna być jak najskuteczniejsza" - oznajmił Macron.

Meloni ze swej strony zapewniła jeszcze przed spotkaniem z Macronem, że "Włochy i Francja będą nadal wspierać ukraińską sprawę tak długo, jak to będzie potrzebne".

Dodała, że system obrony przeciwlotniczej SAMP/T-MAMBA, nad którym oba kraje pracowały od miesięcy, już jest wykorzystywany na polu walki w Ukrainie.

Dodała, że Francja i Włochy są zgodne co do potrzeby "pragmatycznych i poważnych" działań ze strony Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Tunezji, skąd w ostatnich miesiącach napływają liczni migranci do Europy. (PAP)

mw/ tebe/