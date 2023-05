Wprowadzenie euro nie jest w Czechach tematem podczas obecnej kadencji parlamentu - powiedział w piątek w wywiadzie dla CTK premier Czech Petr Fiala. Najpierw trzeba uporządkować budżet państwa i ograniczyć inflację - stwierdził.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, wprowadzenie euro w Czechach nie jest tematem, o którym można by dyskutować w bieżącej kadencji”- powiedział szef centroprawicowego gabinetu. Rząd jeszcze przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku zdecydował, że Republika Czeska nie wyznaczy terminu przyjęcia euro.

Fiala przypomniał, że Czechy nie spełniają tzw. kryteriów z Maastricht, które są warunkiem przystąpienia do strefy euro. Należą do nich m.in. osiągnięcie stabilności cen oraz stabilności finansów publicznych. Fiala uznał, że dopóki Czechy nie spełnią lub nie przybliżą się do tych kryteriów, debaty na ten temat są czystymi spekulacjami.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

