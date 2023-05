"Wypadek polskiego autokaru. Jestem na miejscu. Rannych zostało 53 pasażerów, jedna osoba ciężej. Wszyscy poszkodowani są pełnoletni. Wkrótce udam się do szpitali" - napisał we wtorek na Twitterz konsul RP w Berlinie Marcin Król. Konsul dołączył zdjęcia z miejsca wypadku, do którego doszło we wtorek na autostradzie A12.

"Wypadek polskiego autokaru. Jestem na miejscu. Rannych zostało 53 pasażerów, jedna osoba ciężej. Wszyscy poszkodowani są pełnoletni. Wkrótce udam się do szpitali" - napisał we wtorek na Twitterz konsul RP w Berlinie Marcin Król. Konsul dołączył zdjęcia z miejsca wypadku, do którego doszło we wtorek na autostradzie A12. Wypadek wydarzył się na autostradzie A12 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia). Ze wstępnych ustaleń wynika, że w polski autokar wjechała cysterna. Według policji, w chwili wypadku nie była ona załadowana. (PAP) bml/ mal/