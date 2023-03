Zamykanie placówek związane jest z malejącą liczbą urodzin i starzeniem się chińskiego społeczeństwa - twierdzi portal Yicai, cytowany przez agencję Reutera.

Media zwracają przy tym uwagę na fakt, że w chińskim serwisie Baidu hasło "wózki dla dzieci" było wyszukiwane znacznie rzadziej niż przed laty (spadek o 41 proc. między 2018 a 2022), podczas gdy hasło "dom opieki dla seniorów" ośmiokrotnie częściej.

W 2022 roku wskaźnik urodzeń w Chinach spadł do najniższej wartości w historii: z 7,52 do do 6,77 na tysiąc mieszkańców. Jednocześnie odnotowano wysoką liczbę zgonów. W rezultacie ludność Chin skurczyła się w ubiegłym roku o blisko 850 tysięcy. Poprzedni spadek populacji wystąpił w okresie Wielkiego Głodu w 1961 roku.

ONZ spodziewa się, że do 2050 roku populacja Chin zmniejszy się o 109 milionów mieszkańców, zaś pałeczkę najbardziej ludnego państwa świata przejmą w najbliższym czasie Indie.

Ludność obu krajów już się niemal zrównała. Z danych ONZ zawartych w "World Population Prospects" wynika, że populacja Indii wynosiła w końcu 2022 1 417,2 mln, podczas gdy Chin - 1 425,9 mln. (PAP)

