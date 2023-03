Wprowadzenie ustawy groziło opóźnieniem lub nawet zamrożeniem działań zmierzających do integracji Gruzji z Unią Europejską - napisała agencja Reutera.

Reuters przypomina, że dziesiątki tysięcy Gruzinów wyszły na ulice gruzińskiej stolicy Tbilisi i protestowały przez trzy kolejne wieczory i noce, twierdząc, że rząd próbuje prowadzić kraj w stronę autorytaryzmu. Policja użyła gazu łzawiącego, granatów ogłuszających i armatek wodnych, zatrzymano dziesiątki osób, jednak wszyscy zostali potem zwolnieni.

Projekt ustawy zakładał, że organizacje pozarządowe, których fundusze w co najmniej 20 procentach pochodzą z zagranicy, musiałyby rejestrować się w gruzińskim Ministerstwie Sprawiedliwości jako "agenci zagraniczni". Przeciwnicy projektu twierdzili, że przypomina to prawo obowiązujące w Rosji, które Kreml wykorzystuje do rozprawiania się ze społeczeństwem obywatelskim i eliminowania niezależnych mediów.

Plany te, forsowane przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, nasiliły krytykę rządu, który antyrosyjska w większości opinia publiczna uważa za zbyt bliski Moskwie. Rezygnacja z wprowadzenia ustawy została podyktowana protestami na ulicach gruzińskich miast - podsumowuje Reuters. (PAP)

