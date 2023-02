Trudno dzisiaj podejrzewać jakiekolwiek państwo UE (no dobrze, poza jednym…) o to, że blokuje wsparcie dla Ukrainy czy sankcyjne odpowiedzi na rosyjską inwazję z uwagi na prokremlowskie sympatie. Decyduje interes narodowy i społeczny, przed którym odpowiada każdy z 27 liderów. A często krótkoterminowy interes potrafi przyćmić cele długofalowe. I tak jak embargo na handel diamentami odczułaby belgijska gospodarka, tak zakaz importu kauczuku syntetycznego mogą odczuć polskie i włoskie przedsiębiorstwa. Miarą sukcesu reakcji UE na wojnę jest nie tylko to, jak szybko są podejmowane decyzje, ale przede wszystkim, na ile państwa są w stanie zejść ze swoich oczekiwań i zgodzić się na niekorzystne dla siebie warunki po to, żeby dotkliwiej uderzyć w Kreml i skuteczniej pomóc Ukrainie. Pierwsza rocznica inwazji pokazała, że pole do schodzenia z narodowych oczekiwań będzie się kurczyć.