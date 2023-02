Jak napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, ze względu na zamarzniętą ziemię w ostatnich tygodniach warunki do przemieszczania się we wschodniej Ukrainie prawdopodobnie niewiele się zmieniły. W dniu 8 lutego temperatury na powierzchni wynosiły około 0 stopni Celsjusza, a jak wskazują prognozy, w nadchodzącym tygodniu wzrost temperatury gleby i topnienie śniegu prawdopodobnie pogorszą warunki do przemieszczania się w całym Donbasie. Z kolei w połowie lub pod koniec marca będą one prawdopodobnie najgorsze, ze względu na wyjątkowo błotnisty teren.

"Dowódcy po obu stronach będą najprawdopodobniej starali się unikać planowania większych ofensyw w tym czasie". Jednak względy "polityczne lub operacyjne mogą przeważyć nad takimi obawami, czego dowodem jest rozpoczęcie przez Rosję inwazji pod koniec lutego 2022 roku" - oceniono. (PAP)

