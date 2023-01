Prezydent Vuczić powiedział, że w najbliższych dniach i tygodniach będzie prowadził konsultacje z członkami rządu, parlamentu i ważnymi grupami społecznymi na temat proponowanego porozumienia - poinformowała serbska agencja Tanjung.

Reklama

Vuczić stwierdził po spotkaniu z zachodnimi dyplomatami, że jest "jednoznacznie skonfrontowany z problemami i wyzwaniami, które zostaną postawione przed Serbią, jeśli nie zgodzimy się na proponowany plan", nie precyzując jego szczegółów.

W grudniu ub. r. na północy Kosowa doszło do kolejnej fazy napięć pomiędzy zamieszkującymi ten teren Serbami a władzą w Prisztinie. Polegające na blokowaniu dróg demonstracje wybuchły po aresztowaniu Dejana Panticia, byłego policjanta wywodzącego się z zamieszkującej Kosowo mniejszości serbskiej. Proces deeskalacji rozpoczął się pod koniec grudnia, kiedy Panticia przeniesiono z kosowskiego aresztu do aresztu domowego. Barykady zostały usunięte, a przejścia graniczne - do których dostęp był przez nie zablokowany - otworzone.

Reklama

Serbia utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii zbrojnej NATO w 1999 roku i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 roku niepodległości swej byłej prowincji. (PAP)