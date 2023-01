Gdy zamykaliśmy ten numer DGP, brazylijska prasa pisała o kilkudziesięciu rannych i o ok. 400 aresztowanych. Szczęśliwie nie było doniesień o ofiarach śmiertelnych, choć dochodziło do poważnych starć między demonstrantami a służbami bezpieczeństwa, a także aktów wandalizmu. W niedzielę wieczorem czasu miejscowego policja odzyskała pełną kontrolę nad centrum miasta, a zaprzysiężony tydzień temu socjalistyczny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva udał się do Sądu Najwyższego, by na własne oczy zobaczyć zniszczenia. Wcześniej ogłosił stan nadzwyczajny w Brasílii, wysłał do stolicy oddziały Gwardii Narodowej i zamknął Oś Monumentalną, główną aleję w dystrykcie rządowym. W Brazylii rozpoczyna się już wielkie szukanie winnych, wykraczające poza uczestników samego szturmu, których Lula nazwał „wandalami i faszystami”.