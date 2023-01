Europejska Partia Ludowa to mimo znacznego spadku poparcia na przestrzeni ostatnich trzech kadencji wciąż najliczniejsza i najbardziej wpływowa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Jej lider, Manfred Weber, nie ukrywa, że ambicje grupy są znacznie większe niż obecne 176 mandatów, ale poza własnymi szeregami EPL rozgląda się za potencjalnymi sojusznikami i partnerami w przyszłorocznych wyborach europejskich. Zwyczajowym partnerem do rozmów dla europejskich chadeków była frakcja socjalistów. Dziś jest jednak targana wewnętrznym kryzysem na fali afery łapówkowej, w którą było zaangażowanych co najmniej trzech posłów tej frakcji. W związku z tym EPL zaczyna poszukiwania także wśród grup, które dotychczas nie uchodziły za przyjazne jej, w tym frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) kierowanych przez wieloletniego europosła PiS Ryszarda Legutkę.