Jak przypomina „Tagesspiegel”, lista wykroczeń i wyroków Braunera jest duża: ostatnio w grudniu sąd skazał go na 16 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu m.in. za znieważenie oraz wtargnięcie na prywatną posesję. Obecnie Thomas Brauner ponownie znalazł się w centrum uwagi policji po tym, jak na koncercie w Bambergu uniósł ze sceny rękę w hitlerowskim salucie, a zdarzenie zostało udokumentowane na nagraniu wideo.

„Podczas gdy na scenie padają słowa Trzymamy się razem i walczymy o to, Brauner wyciąga rękę do góry. Policja Górnej Frankonii poinformowała, że zabezpieczyła już materiały i przekazała je śledczym do zbadania” – opisuje „Tagesspiegel”.

Brauner w nagranym przez siebie filmie tłumaczył, że na scenie wykonał „nieświadomy ruch” ręką. Wyjaśniał też, że próbował wyciągniętą ręka „ochronić się przed oślepiającymi reflektorami”.

W środowisku zwolenników spiskowych ideologii Thomas Brauner zasłynął w całych Niemczech jako „Thomas - kierowca autobusu”. Będąc kierowcą autobusu prosił dzieci, aby – mimo obowiązujących przepisów - zdejmowały maseczki podczas podróży. Od tej pory uznawany jest za jednego z rzeczników ruchu antyszczepionkowców. Mężczyzna był już wcześniej karany za kradzieże, uszkodzenia mienia, oszustwa i napaść.

„Fakt, że pozwolono mu pojawić się na koncercie w klubie Tonwerk w Bambergu, z góry budził kontrowersje” – zauważa „Tagesspiegel”. Jeden z właścicieli klubu, Christian Steffens, wypowiedział się publicznie przeciwko koncertowi z udziałem Braunera. Nowy szef, Gordon Kintscher, odpowiedzialny za to wydarzenia, w rozmowie z „Tagesspiegel” wyjaśniał, że ani on, ani obecni na koncercie pracownicy „nie zauważyli takiego gestu, który można by zinterpretować jako salut hitlerowski”.

Nazistowski gest (nawiązujący do salutu w Cesarstwie Rzymskim) jako pierwszy wykonał Adolf Hitler w 1923 roku w trakcie spotkania NSDAP. W 1933 roku nazwano go "pozdrowieniem niemieckim" i zobowiązano do stosowania przez wszystkich Niemców.(PAP)