– Niemcy są ważnym sojusznikiem i dziękujemy za przewodzenie VJTF w 2023 r. – stwierdziła Oana Lungescu, rzeczniczka Sojuszu. – Ponieważ nielegalna wojna Rosji nadal zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Europie, nie może być wątpliwości co do determinacji NATO do obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu. VJTF to pierwsza jednostka reagowania Sojuszu i kluczowy element kolektywnej obrony. Przywództwo Niemiec jest mocnym pokazem ich zaangażowania i możliwości – tłumaczyła urzędniczka. Jednak przygotowania niemieckich żołnierzy do dowodzenia szpicą nie obyły się bez problemów. W grudniu 2022 r. okazało się, że wozy bojowe typu Puma, które miały być na wyposażeniu wojskowych wchodzących w skład VJTF, tak często się psują, że Bundeswehra w tym wypadku z nich nie skorzysta. Podczas niedawnych ćwiczeń usterki zaliczyło wszystkie 18 wozów, dlatego używane będą starsze pojazdy typu Marder.