Czechy od początku prezydencji postawiły na silny mandat ministrów, którzy przewodzili poszczególnym gremiom ministerialnym ustalającym dalsze działania UE. Na pierwszy plan wybili się zdecydowanie minister finansów Zbyněk Stanjura i szef resortu przemysłu i handlu Jozef Síkela. Ten ostatni symbolicznie doprowadził do przyjęcia limitów cen gazu, o czym UE dyskutowała niemal od początku inwazji na Ukrainę. Na łamach DGP wielokrotnie pisaliśmy o przedłużających się rozmowach, fiasku negocjacji, możliwych scenariuszach kompromisu. Na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Energii Síkela wystąpił w bluzie z napisem „We will convene as many Energy Councils as necessary” („Zwołamy tyle Rad ds. Energii, ile będzie trzeba”), co najlepiej podsumowuje determinację Pragi do finalizacji projektów i pomysłów, których oczekiwały państwa członkowskie. Nawet kiedy unijni komisarze wydawali się sfrustrowani i zmęczeni ciągłym wetowaniem jednolitego podatku CIT czy pakietów pomocowych dla Ukrainy, kolejni czescy ministrowie występowali przed dziennikarzami na konferencjach prasowych, spokojnie i rzeczowo tłumacząc, dlaczego do porozumienia nie doszło i jak można je wypracować. Właściwie wydawali się niezrażeni jakimikolwiek porażkami i w pełni przekonani, że kompromisy są na wyciągnięcie ręki.