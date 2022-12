Ostatnio w Kijowie mówił pan, że „słowa nie wystarczą”, by obronić Ukrainę. A Ukraina, by się obecnie obronić, potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej. Jak Wielka Brytania zamierza pomóc na tym polu?

Mój wniosek z Kijowa jest taki, że ukraiński sukces na polu bitwy spowodował, że Władimir Putin zmienia swoją taktykę. Teraz próbuje zamrozić Ukraińców, żeby się poddali. A to znaczy, że musimy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to pomagać im naprawiać infrastrukturę energetyczną. Podpisałem już wsparcie na 10 mln funtów na naprawę ukraińskiej sieci energetycznej i wodociągowej. Druga sprawa to dostarczenie obrony przeciwlotniczej. Muszą w tym pomóc międzynarodowi sojusznicy, bo potrzeby są wielkie, nie może ich pokryć samodzielnie jedno państwo. Mamy więc procedurę Ramstein, w ramach której społeczność międzynarodowa współpracuje z Ukrainą, dyskutuje na temat jej potrzeb. Adaptujemy się do nich, początkowo dostarczaliśmy pociski przeciwczołgowe, później artylerię i amunicję, a teraz istotne są systemy obrony przeciwlotniczej. Rozmawiamy z Ukraińcami i z naszymi sojusznikami, by pomóc obudować i ochraniać ukraińską infrastrukturę.