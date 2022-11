Arcybiskup d'Aniello jest nuncjuszem w Rosji, czyli watykańskim ambasadorem, od ponad dwóch lat. W zeszłym roku mianowany został jednocześnie nuncjuszem w Uzbekistanie.

Przedstawiciele Watykanu zapewniają o gotowości do zaangażowania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Powtórzył to w czwartek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, dodając: "Wszystko zależy od stron (konfliktu)".

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej włoskiego Episkopatu - TV2000 kardynał Parolin przypomniał, że od początku Stolica Apostolska wyrażała gotowość zaangażowania się na rzecz zakończenia wojny.

"Papież powtarzał stale swą wolę doprowadzenia do tego, by zakończyć wojnę, ale także oddania się do dyspozycji, aby zaoferować warunki i otoczenie, by to nastąpiło. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi" - powiedział Parolin.

Przyznał: "Są też działania dyplomatyczne, które nie przyniosły dotąd wielkich rezultatów".

