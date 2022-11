To ostatnie jest zresztą elementem sondowanej propozycji, którą obecnie przygotowuje Komisja Europejska. Zdaniem jednego z dyplomatów, z którym rozmawialiśmy, w grze jest m.in. przygotowanie przepisów, które uniemożliwiałyby europejskim nadawcom transmitowanie do krajów trzecich rosyjskich kanałów propagandowych takich jak RT (dawniej Russia Today). Rosyjską tubę propagandową można dziś odbierać m.in. w krajach afrykańskich dzięki działalności francuskiej firmy Eutelsat, która dostarcza tam sygnał i uważa to za zgodne z obowiązującym reżimem sankcyjnym. Teraz Bruksela pod naporem europosłów, głównie socjalistów oraz liberałów z grupy Renew Europe, będzie próbowała doprowadzić do objęcia sankcjami również transmisji satelitarnych do państw trzecich.