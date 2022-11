Ukraiński przywódca opublikował nagranie wideo z ich spotkania. "Omówiliśmy najważniejsze kwestie zarówno dla naszych krajów, jak i dla bezpieczeństwa globalnego" - poinformował Zełenski.

Podkreślił, że od pierwszych dni inwazji rosyjskiej "Ukraina i Wielka Brytania były silnymi sojusznikami".

W lutym br., gdy Rosja rozpoczęła inwazję na sąsiedni kraj premierem W. Brytanii był Boris Johnson; również on podczas wojny przyjeżdżał do Kijowa. Pod koniec października, gdy urząd premiera W. Brytanii objął Sunak, Zełenski zaprosił go do złożenia wizyty na Ukrainie. (PAP)

