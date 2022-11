Moskwę pod nieobecność Władimira Putina reprezentował szef MSZ Siergiej Ławrow, który uznał próbę podjęcia rezolucji za upolitycznienie spotkań grupy, których głównym obszarem zainteresowania są kwestie gospodarcze. G20 odpowiada za ponad 80 proc. światowego PKB, a państwa wchodzące w jej skład stanowią 60 proc. ludności globu. W takim gronie prezydent goszczącej światowych przywódców Indonezji Joko Widodo apelował o działania na rzecz ożywienia gospodarczego bez względu na toczące się wojny i spory. – Nie powinniśmy dzielić świata na części. Nie możemy pozwolić, by świat pogrążył się w kolejnej zimnej wojnie – mówił na rozpoczęciu szczytu. Liderzy jednak nie do końca zaadaptowali się do próby przeprowadzenia neutralnej dyskusji o światowych wyzwaniach gospodarczych.