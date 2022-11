Odpowiedź jest prosta: z Chersonia jest bardzo dobre wyjście na Krym. Rosjanie opuścili miasto i umacniają się na wschodnim brzegu Dniepru, by w maksymalnym stopniu uniemożliwić Ukraińcom kontynuowanie ofensywy w kierunku południowo-wschodnim i dalej właśnie na Krym. Ukraińcy powinni teraz wyprowadzić drugie natarcie z Zaporoża w kierunku na Melitopol i odciąć siły rosyjskie logistycznie od wschodu. Jeśli okupanci będą mogli zaopatrywać Krym tylko drogami powietrzną i morską, to znacznie utrudni im to funkcjonowanie. A z kolei to da później Ukraińcom możliwość atakowania półwyspu z dwóch kierunków: od Chersonia/Nowej Kachowki i od Melitopola.